La foto di Zaniolo fa infuriare i tifosi della Roma | “Mourinho ti ha sempre difeso e lo ripaghi così?”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ifuriosi con Nicolò, che nelle prossime ore firmerà ufficialmente col Galatasaray. Il centrocampista è andato via dopo aver rotto con l’ambiente giallorosso e sui social ieri ha postato unacon le gambe incrociate che ricorda molto da vicino quelle diin attesa per il calciomercato. Il Corriere dello Sport riporta gli insulti social: “ti hae lo? Neanche in 50 vite raggiungerai i suoi trofei”, “Sai quanto pane devi mangiare prima di essere come?”. SportFace.

L'ultimo strappose l'è regalato quando era già sull'aereo per Istanbul, postando su Instagram unadelle sue gambe incrociate che ha ricordato inevitabilmente gli scatti estivi di Mourinho . Nicolò saluta ...Da corrieredellosport.it mourinhoIl casosembra essere arrivato quasi al termine, con il giocatore che volerà in Turchia per firmare con il Galatasaray. Dopo settimane di mercato, tra la volontà di andare via, il rifiuto al ...

Zaniolo come Mourinho: foto a gambe incrociate durante il viaggio per la Turchia (FOTO) Siamo la Roma

Zaniolo-Galatasaray: il giocatore è in partenza da Linate | FOTO e VIDEO GianlucaDiMarzio.com

Zaniolo in volo verso il Galatasaray, la foto con l'intermediario Sportitalia

FOTO - Zaniolo verso la Turchia: le ultime sulla trattativa Il Romanista

Zaniolo-Galatasaray, l’indizio social non passa inosservato (FOTO) RomaNews

Benedetta Zaniolo, sorella di Nicolò, pubblica una foto del nuovo giocatore del Galatasaray: "Ovunque sarai io sarò con te" (Da Instagram: @benedettazaniolo) ...Benedetta Zaniolo, sorella di Nicolò, pubblica una foto del nuovo giocatore del Galatasaray: "Sei la mia vita" (Da Instagram: @benedettazaniolo) ...