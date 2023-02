La Ferragni con il suo nudo disegnato sul vestito | ' Essere donna non è un limite'

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Per il monologo, la sua prova più attesa all'Ariston, Chiarasi presenta in scena con unnaked dress con un ricamo trompe l'oeil del suo corpo: "Non sono nuda - spiega - è un disegno ...

La lettera di ChiaraLa gara dei Big continuaElodie, poi Chiarastupisce tuttiun vestito che sembra completamente trasparente. In realtà quello che si vede è un disegno ...Sanremo, le altre pagelle di CM: Morandi versione fantasista, flope disastro Blanco ULTIMO 6 - Su quel palco si sente a casa, sorrisi e strette di manoMorandi e Amadeus. Sguardo di chi ...

Sanremo 2023, la diretta della prima serata. Chiara Ferragni non trattiene le lacrime: “Ho sempre… Il Fatto Quotidiano

Festival di Sanremo 2023: Chiara Ferragni quasi nuda, Blanco distrugge il palco! [La prima serata in Diretta] iLMeteo.it

Il selfie di Chiara Ferragni con il presidente Mattarella - Sanremo 2023 Agenzia ANSA

Sanremo 2023, diretta prima serata. Mengoni primo in classifica. Blanco devasta il palco e viene fischiato. La ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La 73esima edizione del Festival inizia con l'Alta Moda di Dior indossata dall'influencer. Convincono con i loro look anche Elodie e Coma_Cose ...