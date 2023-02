La Duchessa | citata in giudizio per diffamazione | ora dovrà andare a testimoniare sotto giuramento insieme al principe Harry

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempi duri per Meghan ed. Che oltre ad essere stati scaricati dagli amici famosi dopo la pubblicazione di Spare, ora devonoanche in tribunale anell’ambito di una causa intentata alla coppia da Samantha Markle (foto: AP) Dov’è finita Meghan Markle? Se lo chiedono in molti. Non si sa più nulla di lei, infatti, da quando il, lo scorso 10 gennaio, ha pubblicato la sua chiacchieratissima autobiografia, Spare. Nessuna intervista, nessun’apparizione pubblica, nessuno scatto rubato. Un improvviso desiderio di stare lontano dai riflettori, che contrasta con la sovraesposizione avuta con il documentario&Meghan diffuso su Netflix a dicembre. Meghanin tribunale dalla sorella Più di tanto, però, Meghan Markle non potrà ...

... stava parlando dalla casa di un amica, Anne Grosvenor,di Westminster. In qualche modo, ... ha dichiarato l attriceda The Observer , "Questo polverone pseudo - costituzionale è idiota. ...... stava parlando dalla casa di un amica, Anne Grosvenor,di Westminster. In qualche modo, ... ha dichiarato l attriceda The Observer , "Questo polverone pseudo - costituzionale è idiota. ...

Samantha Markle fa causa a Meghan: i duchi di Sussex in aula Corriere del Ticino

La guerra dei Markle: Samantha contro Meghan Velvet Mag

La sorellastra di Meghan la cita in tribunale IL MONDO - RIVISTA ITALIANA ILLUSTRATA DI POLITICA, ECONOMIA, CULTURA E SOCIETA'

"Nessuno invito ai party". La popolarità di Harry e Meghan cola a picco ilGiornale.it

“Capricciosi come due adolescenti”. La rivelazione contro Harry e ... ilGiornale.it

Come racconta la BBC, infatti, il Duca e la Duchessa del Sussex verranno interrogati nell’ambito di una causa intentata negli Stati Uniti dalla sorellastra della donna. Samantha Markle, infatti, ha ...Samantha Markle ha citato in giudizio la sorella perché nel 2021 ha affermato di essere «figlia unica» in un'intervista con Oprah Winfrey ...