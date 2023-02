La disastrosa intervista del principe Andrea alla BBC diventa un film Netflix con Gillian Anderson

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Quella esplorata nel libro Scoop, che ora è stato opzionato daper trarne un lungometraggio, è l'che ilprobabilmente vorrebbe far sparire per sempre nell'oblio. Purtroppo per lui ora la sua famigerata apparizioneBBC in una sconvolgente vis a vis con Emily Matlis a Newsnight nel 2019 a proposito del suo coinvolgimento con Jeffrey Epstein sarà ancora più “visibile” graziepiattaforma streaming. Nel corso delle due ore dicon la BBC, il, ora caduto in disgrazia, ha cercato di negare qualsiasi coinvolgimento con il miliardario accusato di traffico sessuale e di dissipare le accuse mosse da Virginia Roberts Giuffre di violenza sessuale quando era minorenne. Il tutto finendo anche per ...