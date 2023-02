La classifica di Sanremo 2023 | prima serata 7 febbraio | voto stampa

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Al via il 73° Festival di. Sul palco del Teatro Ariston c’è Amadeus, affiancato da Gianni Morandi in ogni, e da quattro co-conduttrici. Unaaperta con l’ingresso in teatro di Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia, a cui ha fatto seguito l’intervento di Benigni a tema Costituzione, poi le esibizioni dei 14 cantanti in gara, intervallate da alcuni ospiti. Nelladiabbiamo visto la reunion dei Pooh e le esibizioni di Salmo e Pelù da palchi esterni, insieme alla performance di Mahmood e Blanco che hanno ricantato Brividi a un anno dalla vittoria al Festival. I 28 cantanti disono stati suddivisi in due gruppi da 14. I primi si sono esibiti nella ...