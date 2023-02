La borsa rubata | il cinque a Morandi | il bacio | tutti i punti del Fantasanremo di ieri sera

Le due, descritte come di etnia rom, l'hanno fermata con una scusa, l'hanno distratta e poi le hanno portato via la, che lei aveva per un attimo tolto dalla spalla. La 24enne ha poi spiegato ...... pagata la merce dal valore di 2 euro, ne hannoper 250. I dipendenti di un supermercato di ... Una delle donne aveva tra le mani unacon una cinquantina di confezioni di colla, del valore ...

La borsa rubata, il cinque a Morandi, il bacio: tutti i punti del ... ilGiornale.it

Colpo grosso delle ladre in centro: rubata borsa con 30mila euro ... MilanoToday.it

Pugni in pancia a una donna per rubarle borsa e auto. Denunciati ... La Provincia di Como

La storia a lieto fine. Borsa rubata e ritrovata da due profughi ucraini CASCINA notizie

Rubano una borsa da un’auto e prelevano 3mila euro NovaraToday

A guadagnarsi il primo posto nella classifica del Fantasanremo è Mr. Rain con ben 65 punti. Lo seguono, a parimerito, Colla Zio, Coma_Cose e Mara Sattei con 45 punti ...Monta parquet per vivere, ma ora è rimasto senza attrezzi, artigiano di Aprilia chiede aiuto: "Se vi offrono da comprare i miei attrezzi, fatemi sapere" ...