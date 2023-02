SANREMO Sergio Mattarella arriva con la figlia Laur a. Per la prima volta un presidente della Repubblica è all'Ariston , per seguire il Festival. L'apertura dellaentra nella storia, Amadeus annuncia la presenza dello spettatore più illustre la mattina in conferenza stampa. Una sorpresa . Teatro blindato, dietro le quinte il selfie di gruppo ...Anche in questadel Festival di Sanremo, la, i telespettatori hanno commentato la prima puntata in diretta su Twitter. Oltre alle esibizioni, alle gaffe e agli imprevisti, al centro dell'attenzione ...

Stasera al via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo InfoOggi

Tutto pronto per la 73esima edizione del Festival di Sanremo, stasera si comincia S&H Magazine

Sanremo 2023, prima serata: scaletta, ospiti e cantanti in gara la Repubblica

Sanremo 2023: l' "alba" di Ultimo alla 73esima edizione della ... Sanremo Live & Love

Rai Pubblicità e i partner della 73esima edizione del Festival di ... Media Key

La 73esima edizione del Festival inizia con l'Alta Moda di Dior indossata dall'influencer. Convincono con i loro look anche Elodie e Coma_Cose ...La 73esima edizione si apre con l'ovazione per il presidente della Repubblica Mattarella: per la prima volta un Capo dello Stato all'Ariston. Dal palco il cantante bolognese intona le note di Mameli ...