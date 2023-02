Kobe | Shaq | Jordan e | i 10 migliori marcatori di sempre

Continua MOSES MALONE: 27.409 CARMELO ANTHONY: 28.289 SHAQUILLE O'NEAL: 28.596 WILT CHAMBERLAIN: 31.419 DIRK NOWITZKI: 31.560 MICHAEL JORDAN: 32.292BRYANT: 33.643 KARL MALONE: 36.928 KAREEM ...E in '' uno dei più grandi centri di tutti i tempi accetta di raccontare davanti alla macchina ...va dai dolori più profondi (' Da quando - nel giro di quattro mesi - sono morti mia sorella e...

Con un tiro in sospensione a 10.9 secondi dalla fine del terzo quarto contro gli Oklahoma City Thunder, il giocatore dei Los Angeles Lakers ha raggiunto quota 38.388 punti in carriera… Leggi ...LeBron James broke the NBA scoring record on Tuesday night and was asked afterwards where he ranks himself among the greatest basketball stars to ever play the game ...