Kim è il nuovo volto della piattaforma crypto Chiliz VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), leader mondiale nel Web3 per l’industria dello sport e dell’intrattenimento, ha annunciato la stellasquadra nazionale di calcio coreana e del Napoli Minjae Kim comeambasciatore del marchio. La partnership con Minjae Kim fa parte dell’impegno a lungo termine diper investire in Corea mentre il leader Web3 lancia la sua nuova blockchain Layer-1. Minjae Kim lavorerà per mostrare i vantaggi del sistemasports and entertainment, dove sviluppatori, sportivi e società di intrattenimento stanno creando nuovi prodotti e servizi per i fan. Per celebrare ulteriormente il suo quinto anniversario e per sostenere la sua continua crescita come leader globale nella tecnologia dello sport e dell’intrattenimento,lancia il suo...