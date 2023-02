"Nella direzione di Kreminna c'è ora laescalation, il numero maggiore di bombardamenti e tentativi di sfondare le nostre forze di difesa. Si tratta di attacchi praticamente quotidiani, ...... alias Kirill dal 2009 patriarca moscovita eautorità della Chiesa ortodossa russa, alias "...considera l'Ucraina il cuore originario della fede ortodossa ed esecra il nazionalismo di. ...

Kiev, massima escalation russa in Lugansk a Kreminna - Ultima Ora Agenzia ANSA

Ucraina, Usa invieranno missili a lungo raggio. Kiev: Putin prepara ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Kiev, massima escalation russa in Lugansk a Kreminna La Sicilia

Ucraina, sicurezza Kiev: "Russia si prepara a massima escalation" Adnkronos

Guerra Ucraina Russia, news. Pistorius: “A Kiev 100 Leopard da Paesi Ue”. LIVE Sky Tg24

Il responsabile del dicastero, Boris Pistorius, ieri in una visita non annunciata in Ucraina ha annunciato che il paese invaso dalla Russia riceverà i tank - del tipo Leopard 1A5 - da diversi paesi de ...La massima escalation dell'esercito russo nel Lugansk sta avvenendo in direzione del Kremina, le truppe della Federazione lanciano attacchi e bombardamenti costanti: afferma il capo militare regionale ...