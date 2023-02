Juventus | Paredes | “Ritorno al Boca? Non ancora”

Doppietta per Vlahovic La, nella gara contro la Salernitana, ha ritrovato un Dusan ... Mentre resta da capire se vi sarà il recupero di Leandro, che ha saltato il match di Salerno per ...Il big lascia laa fine stagione ma salta il romantico ritorno: il punto sul centrocampista Laha fatto degli investimenti importanti in estate per rinforzare la rosa ma la maggior parte si sono rivelati fallimentari.

Juve, la maturità di Fagioli non fa più notizia: altro che Paredes, con lui in campo è un'altra storia ilBianconero

Perché Leandro Paredes sarà assente in Salernitana-Juventus 90min IT

Paredes indisponibile per Salernitana-Juventus Tutto Juve

Paredes out con la Salernitana: Allegri conferma in conferenza Juventus News 24

Il centrocampista della Juventus, Leandro Paredes, ha parlato del suo futuro a TyC Sports. Ecco le sue parole in merito ad un possibile ritorno al Boca Juniors.Leandro Paredes, arrivato a Torino come salvatore della qualità del centrocampo bianconero, si è dimostrato più un oggetto misterioso. FOTO: Getty – Paredes-Napoli-Juve. Infatti il giocatore lascerà l ...