Juventus | le condizioni di Miretti | nessuna frattura

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Pericolo scampato per Fabio. Il centrocampista dellanon ha riportato fratture nell’infortunio alla caviglia accusato ieri nel match vinto 3-0 sul campo della Salernitana. Stamattinaè stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical che “hanno escluso fratture”. A renderlo noto il club bianconero in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il 19enne piemontese inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...portato via con la barella e dritto negli spogliatoi per dare una controllata alle sue... Adesso descriverò brevemente la partita, mettendo in risalto i momenti salienti! Lascende ...Certo, servono prima di tutto leche in questo momento né loro né la Juve può garantire per il futuro prossimo, dunque bisogna aspettare e mettere in conto un accordo last minute tra le ...

Pericolo scampato per Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus non ha riportato fratture nell'infortunio alla caviglia accusato ieri nel match vinto 3-0 sul campo della Salernitana. Stamattina ...