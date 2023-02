(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Pericolo scampato per Fabio. Il centrocampista dellanon ha riportato fratture nell’infortunio alla caviglia accusato ieri nel match vinto 3-0 sul campo della Salernitana. Stamattinaè stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical che “hanno escluso fratture”. A renderlo noto il club bianconero in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale. Il 19enne piemontese inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica. L'articolo proviene da Italia Sera.

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", ledi ...Il club rossonero ha mostrato interesse, inoltre, anche per Guglielmo Vicario, seguito anche da Roma e soprattutto, ma alledel Diavolo era impossibile acquistarlo. Il profilo del ...

Juventus, le condizioni di Miretti dopo l'infortunio DAZN

Juventus, le condizioni di Miretti: nessuna frattura Adnkronos

Infortunio Miretti, visite al centro medico Juventus: la situazione della caviglia Tuttosport

Juve, le condizioni di Miretti, Paredes e... Pogba: ecco i tempi di ... Calciomercato.com

Infermeria Juventus: le condizioni di Miretti, Paredes e Pogba. Quando torneranno 90min IT

39' DOPPIA OCCASIONE JUVE: botta da dentro l'area di Gunnarsdottir, respinta da Bettineschi. Il pallone finisce a Bonansea che vede libera Nystrom che va al tiro che ...Doppietta del serbo a Salerno e tre punti per i bianconeri Roma, 8 feb. – La Juventus espugna l’Arechi di Salerno con un sonoro 3a0. Trascinatore Dusan Vlahovic, recuperato a pieno dalla pubalgia che ...