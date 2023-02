Juventus | le condizioni di Miretti dopo l’infortunio

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Il comunicato dellasu Fabio, centrocampista della, costretto al cambio per infortunio contro la Salernitana Arrivano buone notizie sulledi Fabioil problema alla caviglia nella partita contro la Salernitana in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale. COMUNICATO– «Questa mattina Fabio, a seguito della distorsione della caviglia sinistra, è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il JMedical che hanno escluso fratture e il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Preoccupano le condizioni di Miretti dopo l'infortunio alla caviglia rimediata nel corso del match vinto ieri dalla Juventus contro la Salernitana. Il centrocampista è uscito dal campo poco prima della fine del match.

Il centrocampista della Juventus è uscito in barella nella sfida dell'Arechi contro la Salernitana. Non è certo una stagione fortunata per la Juventus in termini di infortuni.