Juventus | De Sciglio | «Nuova Classifica? L’abbiamo presa così»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le parole di Mattia De, terzino della, sulla questione punti di penalizzazione in Serie A. I dettagli Mattia Deha parlato a JTV dopo la vittoria dellaper 3-0 contro la Salernitana allo Stadio Arechi in Serie A. PAROLE – «Per lala concentrazione deve restare sui punti che avevamo prima della penalizzazione. Come ha detto il mister, se dovessimo stare a guardare i punti che abbiamo adesso commetteremmo l’errore di calare l’attenzione e questo è quello che dobbiamo evitare. ». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cosa ha fatto la differenza 'In primo punto la mentalità con cui siamo usciti in campo, era il focus ...

Il giocatore bianconero, insieme a De Ligt, avrebbe fornito gli screenshot delle chat dei giocatori sulla manovra stipendi, da allora per i tifosi è un 'infame' ...Mattia De Sciglio nel mirino dei tifosi della Juventus per rivelazioni ai Pm, critiche e fischi allo stadio e sui social: il terzino si difende ...