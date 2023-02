Juventus | Allegri post Salernitana | “Adesso questo è il nostro obbiettivo”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Roboante vittoria dellasul campo della, 3-0 e pratica sbrigata. Dopo la rovinosa caduta casalinga contro il Monza i bianconeri tornano a macinare punti fondamentali in ottica classifica. La più bella notizia, oltre ai 3 punti conquistati, è il ritorno in grande spolvero di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta. Massimilianonelpartita ha parlato ai microfono di Dazn anche del serbo. Queste le sue parole sull’attaccante: “Vlahovic sta bene, è molto leggero e brillante, tecnicamente ha fatto una grande partita”.Sulle prestazioni dei singoli,così: “Se Di Maria giocasse così bene per 60 minuti in tutte le partite avremmo grandi vantaggi. Chiesa è entrato bene, così come ...