Juventus | Allegri | «Dopo il 3-0 siamo stati superficiali Di Maria? Giocasse sempre così…»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Salernitana Massimiliano, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro la Salernitana. Le sue dichiarazioni: VITTORIA – «I ragazzi han risposto bene.il 3-0 abbiamo iniziato ad essere, subendo tanti tiri in porta. Non riuscivamo gestire la palla, pur avendo avuto occasioni. Su quello dobbiamo migliorare, in quella fase dobbiamo fare meglio». VLAHOVIC – «Anche fisicamente è più leggero, più brillante. Ha giocato anche meglio tecnicamente, questo la dice lunga. Diha deliziato, facesse60 minuti così avremmo dei vantaggi». CONTINUA SU ...

