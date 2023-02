Juve | Sersanti è un talento in fase di decollo | vicino a un club di A | ecco cosa filtra sul futuro

... proveremo in tutti i modi a salvarci' La partita Secondo tempo 90 Finisce qui! LaNext Gen ... 61 Entraper Iocolano. Adesso è un Piacenza molto offensivo con il 4 - 4 - 2, Gonzi va a fare ...... firmato ancora da Pecorino :allarga per il numero 31 che davanti a Nocchi non sbaglia. Gestione per il finale di gara e triplice fischio: laNext Gen trova la terza vittoria di fila e ...

Juve, Sersanti è un talento in fase di decollo: vicino a un club di A ... Calciomercato.com

Juve, Sersanti il prossimo talento da lanciare | Serie A Calciomercato.com

ESCLUSIVA - Juventus U23: il piano per Sersanti e Stramaccioni numero-diez.com

Juventus Next Gen-Piacenza | La sintesi Juventus Football Club

Pergolettese - Juventus Next Gen | La sintesi Juventus Football Club

La Juventus Next Gen ha sconfitto il Piacenza per 2-0, con due reti di Pecorino. Terza vittoria consecutiva per i bianconeri.La partita Juventus Next Gen - Piacenza di Domenica 5 febbraio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 26° giornata di Serie C - Gi ...