" CalciomercatoIl numero 25 dellaha infatti pubblicato tra le storie il filmato di un bruttissimo intervento subito in scivolata da Vilhena intorno al 22 della prima frazione. Un fallo ...Juventus, il casocontro l'AIA è già diventato virale. Cosa sta succedendo col centrocampista: i dettagli. Juventus, il centrocampista francese Adrienè già diventato protagonista anche sui social. In sostanza, in modo del tutto ironico ma anche con un po' di provocazione, sul suo profilo Instagram, il giocatore, ha ripubblicato un video del ...

Di Maria e Rabiot, due rinnovi difficilissimi. Ma non impossibili La Gazzetta dello Sport

Juve-Rabiot, ora non può esserci offerta. E l'addio si avvicina Calciomercato.com

Gazzetta - Di Maria e Rabiot, i rinnovi dipendono dall'accesso alle coppe Tutto Juve

Juve, Rabiot e il fallo di Vilhena: post social per gli arbitri Tuttosport

Gazzetta.it torna a parlare del futuro di Angel Di Maria e Adrien Rabiot, spiegando come in entrambi i casi la permanenza non sia così impossibile. I margini per andare avanti, insomma, ...StampaAdrien Rabiot si scaglia contro gli arbitri ed in particolare contro Rapuano, che ieri sera ha diretto la gara tra la Salernitana e i bianconeri. Il giocatore francese non ha accettato la ...