Juve | Rabiot attacca l’arbitro con una FOTO creata ad hoc! | Primapagina

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) 2023-02-08 14:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di Calciomercato.com: Il giorno dopo Salernitana-ntus, Adrienpolemizza per l'arbitraggio. Il francese ha postato su Instagram un video del fallo subito ieri sera nella gara contro la Salernitana, la scivolata a forbice di Vilhena. All'immagime,ha aggiunto una serie di cartellini rossi, la sanzione "richiesta" per l'avversario, autore dell'entrata pericolosa, oltre al logo dell'Associazione Italiana Arbitri. Insomma, un messaggio preciso e ben diretto. Il francese dopo l'entrata è rimasto a terra per un paio di minuti, rientrando in seguito in campo non senza zoppicare. LAPOSTATA DA