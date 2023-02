Jules Verne | il visionario scrittore e viaggiatore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 febbraio 2023), il padre della fantascienza,con la vocazione da scienziato, nasce l’8 febbraio 1828. Ripercorriamo le tappe dell’autore più tradotto al mondo, in un percorso che oscilla tra avventura romantica e tecnologia futuribile. La promessa di: viaggiare solo in sogno. Photo Credits: bbc.com Tutto comincia con le storie di una maestra, sposata con un marinaio, e con una finestra affacciata sul molo di Nantes da cui il piccoloimmagina il mondo. A soli undici anni la prima avventura: innamorato della cugina Caroline Tronson,si imbarca come mozzo sulla nave Coraline diretta in India, col desiderio di donare alla giovane una collana di coralli. Il ...