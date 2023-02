In occasione della prima statunitense di Ant - Man and The Wasp: Quantumania , i protagonisti del film hanno parlato dell'arrivo di Kang nell'Universo Marvel dopo l'apparizione dinei panni di Colui che rimane in Loki . LEGGI - Ant - Man 4: i Marvel Studios stanno già discutendo del film LEGGI " Ant - Man 3, le prime reazioni eleggono il film a migliore della ...... Kevin Feige ha rischiato di farsi sfuggire uno spoiler su Kang mentre stava discutendo del lavoro fatto finora con. Nel corso della chiacchierata, che trovate nel player di YouTube ...

Ant-Man 3, Jonathan Majors svela chi è Kang: 'E' anche un evento Nexus' Everyeye Cinema

Jonathan Majors si è ispirato al Joker di Heath Ledger per i suoi ruoli da villain in Ant-Man e in Creed III ComingSoon.it

Creed 3, Michael B. Jordan e Jonathan Majors si confidano a vicenda i 'guai con le donne' Everyeye Cinema

Ant-Man 3, Paul Rudd su Jonathan Majors: 'Quando è arrivato lui il ritmo è cambiato' Everyeye Cinema

Jonathan Majors rivela che Heath Ledger in Il Cavaliere Oscuro è stata la sua fonte di ispirazione Movieplayer

Ant-Man 4, la Marvel pensa al futuro e sta già pianificando il nuovo sequel della saga con Paul Rudd dopo Quantumania.One Piece viene citato da uno degli attori di Ant-man and the Wasp: Quantumania: Jonathan Majors si veste come due personaggi della serie.