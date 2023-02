Jokic | solito show | Denver spazza via Minnesota Lezione Knicks ai Magic di Banchero

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Partita totalmente senza storia quella tra(38 - 17) e(29 - 28), con i padroni di casa avanti 49 - 19 dopo il 1° quarto e Nikolagià in tripla doppia all'intervallo. Per il ...

30 (11/15, 4/6 da tre, 4/4 tl), Gordon 24,20. Rimbalzi:12. Assist:16 . Minnesota : Edwards 19 (7/11, 1/3 da tre, 4/5 tl), Garza 19, Reid/Ryan/Minott 11. Rimbalzi: Garza 9. Assist:...Tante le gare nella notte NBA. Senza il suo asso, Denver perde, nettamente, la sfida con Minnesota (128 - 98). Passo falso anche per Philadelphia. Nonostante 31 punti delEmbiid, i 76ers si arrendono a New York (108 - 97). Vittoria, in ...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nella notte Nba i Milwaukee Bucks battono i Clippers grazie ad una straordinaria prestazione di Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 54 punti; Anthony Davis decide la sfida contro Indiana realiz ...