Joe Biden e il pallone | il messaggio alla Cina

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Ha rivendicato i suoi successi, soprattutto in campo economico, ha ribadito il sostegno incondizionato all'Ucraina e ha lanciato un monito. Questi i punti principali del discorso sullo Stato dell'Unione di Joedavanti a un Congresso controllato solo a metà. Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto un invito ai repubblicani, che hanno la maggioranza in una delle Camere: "Sediamoci insieme e discutiamo insieme i nostri piani reciproci. Facciamolo". E si è rivolto anche agli scettici, moderati, che lo ritengono troppo anziano per una rielezione, non citando mai il 2024 ma sottolineando l'importanza di "finire il lavoro fatto finora". Dopo un saluto al nuovo speaker della Camera, Kevin McCarthy,ha rivendicato il record di nuovi posti di lavoro creati, "12 milioni, in due anni", la bassa ...