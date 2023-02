Jim Carrey mette in vendita | con dedica d’amore | la sua villa santuario di Los Angeles

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Jiminla casa che ha da 30 anni a Los. E lo fa, declamando il suo amore per una proprietà definita un “”. Ecco perché. Foto Ansa Per 30 anni quella è stata la sua casa a Los. In un mondo dove le star cambiano residenza ogni manciata di anni, lui era sempre lì. Nella suadi Brentowood. Abbandonarla non è stata una decisione presa alla leggera, dice. E c’è da crederci, considerando le parole d”amore che le hato. Ma Jimha bisogno di cambiamento. E cambiamento radicale sia. La proprietà di Jimè nel cuore di Brentwood, uno dei quartieri residenziali più esclusivi di Los. Se volete, è sul mercato per 28,9 milioni di ...