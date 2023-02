Ivan Fedele e la pagella di Sanremo 1 | fra gaffe | sorprese e momenti “no” | la prima è andata!

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) E lapuntata del Festival di2023 è andata. Inizio istituzionale con il presidente Mattarella (che ha la faccia di colui che di solito a quell’ora sta già a letto) e addirittura con Gianni Morandi che canta l’inno nazionale. Mancavano Toto Cutugno e l’esercito a cantare “L’Italiano”. Arriva subito Roberto Benigni che ci emoziona raccontandoci i 75 anni della Costituzione italiana. La conduzione non svetta. Amadeus-Morandi-Ferragni è un trio strano. Il Gianni nazionale fa un medley dei suoi pezzi più brutti. La Ferragni esordisce dicendo che segue il festival solo da quando lo presenta Amadeus, quindi i due festival condotti da Morandi li ha ignorati. I Pooh ritornano insieme e dal palco dell’Ariston rileggono la loro storia. Le due o del nome, nel nuovo logo, sono diventate il simbolo dell’infinito. Roby stona tantissimo, non si ...

