Italtel collaborerà con Università e Istituti tecnici superiori per la formazione dei propri futuri tecnici

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La collaborazione tra impresa e mondo dellaquale primo elemento di riqualificazione e arricchimento delle competenze ICT a sostegno dei piani di sviluppo per la trasdigitale in settori cruciali come telecomunicazioni, sanità, industria, energia. È questo il tema centrale del nuovo progetto lanciato da, multinazionale dell’Information & Communication Technology. La firma della partnership con Fondazione Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli per le Tecnologie dell’Ine della Comunicazione, che da oltre 10 anni eroga corsi di specializzazione post-diploma eainell’ambito dell’ICT e dello Smart Manufacturing (Industry 4.0), rientrao nel nuovo programma ...