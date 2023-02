Italspirits | ITALICUS raggiunge un milione di bottiglie vendute e sbarca ai Caraibi | mentre SAVOIA Americano performa negli Stati Uniti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 8 febbraio 2023. Numeri da record perRosolio di Bergamotto: nel 2022 ha toccato il traguardo di 1didal lancio del marchio nel 2016, quando Giuseppe Gallo, fondatore e CEO di, ha avviato la produzione di un rosolio a base di bergamotto calabrese, con cui in pochi anni ha raggiunto oltre 40 paesi, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti a livello internazionale. Nonostante il difficile contesto mondiale e l'impossibilità dire interi mercati, il 2021-2022 è terminato con una crescita a tre cifre: unance complessiva del 121% rispetto al periodo precedente. L'anno fiscale per, che dal 2020 è entrato a far parte del portafoglio di Pernod Ricard, termina a ...