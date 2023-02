(Di mercoledì 8 febbraio 2023) I ministri di Berlino e Parigi tornano da Washington con la promessa di "trasparenza" sui sussidi americani e poco più. Alla vigilia del Consiglio Ue il Fondo Sovrano è accantonato, Roma costretta a puntare sulla "flessibilità" nell'uso dei soldi che già dispone in cambio di un via libera sugli aiuti di Stato chiesto dalla Germania

In particolare la scenografia, un intero roseto posticcio messo a soqquadro fuoriosamente tra salti e cadute in un mirabile scatto d'(nonché performante). Grandissime polemiche si elevano ...A questo punto, per placare l'di Saniye, Hunkar si vede costretta a cacciare dalla tenuta Seher , ma, su suggerimento di Zulelyha, la manda a lavorare a casa di un conoscente. Terra Amara ...

L'"Ira" funesta Istituto Bruno Leoni

Ira funesta. Il viaggio franco-tedesco in Usa è un mezzo fiasco, per Meloni nemmeno mezzo L'HuffPost

Sanremo 2023, gli sguardi dei Coma Cose, l'ira di Blanco: cosa ... Cosmopolitan

Blanco vergogna Italia Informa

Roger Waters attaccato dalla moglie di Gilmour: è guerra social per i ... Tag24

I ministri di Berlino e Parigi tornano da Washington con la promessa di "trasparenza" sui sussidi americani e poco più. Alla vigilia del Consiglio ...Il presidente Mattarella seduto all'Ariston (fino alle nove e un quarto), l'emozione forte di Chiara Ferragni, l'ira funesta di Blanco e la calma serafica di Amadeus. Ma soprattutto gli sguardi di Fau ...