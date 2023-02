Investita su strisce | vola e si frattura naso L' incidente ripreso da passante diventa virale

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L'Aquila -mentre attraversava sullepedonali ha riportato unaalcon 20 giorni di prognosi, ma ha rischiato molto di più stando alle immagini di un video divenutosui social. È accaduto ieri all'Aquila a una studentessa universitaria 22enne,da un furgoncino nei pressi della Questura lungo via Panella, in un tratto rettilineo e con buona visibilità. Nell'impatto la ragazza ha fatto un volo di alcuni metri, è caduta a terra e si è rialzata dopo pochi istanti. Soccorsa, è stata trasportata all'ospedale San Salvatore e medicata per unaal. Sul posto è intervenuto anche il personale della Squadrante. Fa discutere la circolazione sui social del video che riprende la scena ...