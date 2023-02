Inter-Sampdoria Women 3-4 | Piazza eroina para due rigori e Guarino vince

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’passa in un modo clamoroso alle semifinali di Coppa Italia Femminile. La squadra di Ritaai calci di rigore contro lae approfitta dei miracoli del suo estremo difensore Alessia. CALCI DI RIGORE – Sbagliano da una parte Stefania Tarenzi e dall’altra Ajara Njoya. L’errore decisivo però che porta in semifinale di Coppa Italia Femminile l’è quello di Conc. Mihashi segna l’ultimo tiro dal dischetto per dare alle nerazzurre la possibilità di volare nella competizione e continuare nel sogno. Alessiaè l’di giornata, in quantoi dueche permettono all’di gioire nonostante il disastro ...