Inter-Sampdoria Women 3-4 5-4 d c r | pagelle | Piazza si prende la scena

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)3-4 ai tempi regolamentari e 5-4 dopo i calci di rigore. Nerazzurre in semifinale di Coppa Italia col brivido grazie anche ad una super, che para due rigori8: Nonostante la non impeccabilità in almeno due dei quattro gol presi dalla, ai calci di rigore si trasforma in un incubo per le blucerchiate. Para il primo su Tarenzi e l’ultimo decisivo su Conc. Se l’è in semifinale di Coppa Italia buona parte del merito è suo., le: la difesa MERLO 6,5: Piace tantissimo nel primo tempo, dove ara la fascia destra insieme ad Ajara. Nella ripresa c’è un calo, ma la grinta e l’impegno non mancano. ALBORGHETTI 5,5: Qualche ...

...ha l'obiettivo di tornare allo stadio e ha tentato il blitz in occasione di Monza -, ... ma si apprende che ci riproverà sicuramente per la sfida all': per entrare, avrebbe bisogno di ...L'attaccante albanese classe '97 che ha fin qui trascorso gran parte della sua carriera in Italia tra Piacenza, Cremonese,, Pescara, Pisa e Spezia era sbarcato a Londra la scorsa ...

Sampdoria senza Colley contro l'Inter: il difensore è a un passo dal Besiktas Fcinternews.it

Diretta Sampdoria-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e live streaming DAZN

Samp, Ferrero ha tentato il blitz a Monza per tornare allo stadio: ci riproverà contro l'Inter TUTTO mercato WEB

Sampdoria, esami per Gunter: Inter a rischio ClubDoria46.it

In occasione della gara di ritorno, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, l’Inter sconfigge la Sampdoria ai rigori ...La partita si è conclusa così sul 3-4, serviranno anche i rigori per sapere chi sarà la semifinalista della competizione La prima capita sui piedi di Elisa Polli, che non riesce nel tap-in a porta sgu ...