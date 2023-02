Inter | male nelle prime giornate | nelle ultime 13 media da Scudetto ? CdS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’non è partita benissimo in questa stagione. Nella seconda parte di campionato però i nerazzurri si sono svegliati riuscendo a recuperare in classifica. Con lapunti delletredici partite gli uomini di Inzaghi sarebbero in piena corsa? Quest’anno la stagione dell’non era iniziata nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno infatti perso per ben quattro volteottodi campionato. Sconfitte tutte arrivate in scontri con squadre di vertice. L’unica eccezione l’Udinese, squadra che poi ha subito un brusco calosuccessive. I nerazzurri però già prima della pausa del ...