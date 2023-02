Inter | gli arbitri confermano un vizio! Due episodi preoccupanti da gennaio

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Di certo non si può dire che glistiano aiutando l’in questo mese di campionato. Glidubbi si accumulano con il tempo. A quello di Monza per Francesco Acerbi si è aggiunto ora quello di Romelu Lukaku con il Milan. VIZIO – Perché ci sono ancorache fischiano prima del dovuto? La tecnologia ha permesso di evitare situazioni dubbie, per quale motivo i direttori di gara continuano a prendere decisioni affrettate con l’? L’o di Monza rimane uno scandalo, che forse segna la stagione nerazzurra. Il gol del 3-1 annullato a Francesco Acerbi da Juan Luca Sacchi è un errore gravissimo, a cui però non è stata data la stessa attenzione di altri. L’ultimo epilogo di questa incredibile storia si è però scritto questa domenica: Davide Massa nel secondo tempo ...