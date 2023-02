Inter | Cordoba | «Scudetto? C’è ancora lo scontro diretto…»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Le parole dell’ex difensore dell’Ivansulla corsacon il Napoli in Serie A. I dettagli Ivanha parlato a La Gazzetta dello Sport delle possibilitàdell’in Serie A. LE PAROLE – «L’è consapevole di poter recuperare terreno in ottica, considerando lodiretto contro il Napoli verso la fine. Deve crederci fino alla fine, nonostante i nerazzurri abbiano in tasca un trofeo, la semifinale di Coppa Italia e pure in Europa può fare strada e giocarsi le sue carte. Io non ho dubbi: l’resterà viva finché l’aritmetica lo permetterà». L'articolo proviene da Calcio News 24.

