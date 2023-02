(Di mercoledì 8 febbraio 2023) L’riparte dopo i due giorni relax post Derby. Nerazzurri ad Appiano Gentile con il gruppo al completo,per un giocatore AL? L’unico indisponibile per l’è Joaquin Correa. L’argentino, come riferisce Sport Mediaset, ne avrà almeno per un mese. Oggiad Appiano Gentile, anche il Tucu per le terapie. Occhi puntati su Lukaku e Brozovic. Quest’ultimo potrebbe giocare anche dal primo minuto (vedi articolo). Dopo i due giorni di pausa, concessi da Inzaghi, l’si prepara alla trasferta contro ladell’ex Dejan Stankovic.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte ...

Gravina - sempre quello rattristato per Milan -in Arabia - 'prende tempo', scrive ancora il ... aggiunge: "Negli ultimi anni si è instaurato un rapporto didi grande successo tra le due ...Non guardiamo mai la classifica ma prima di tutto a noi stessi e alsvolto in settimana", ...prova di maturità possibile anche grazie al rientro a pieno organico nelle retrovie dell' ex...

Inter, Asamoah: "Spalletti grande lavoro, Inzaghi può ancora ... Footballnews24.it

Asamoah: «Spalletti è uno che ti dà motivazioni. Scudetto L'Inter può ancora dare fastidio al Napoli» Inter News 24

Scudetto al Napoli, l’ex Inter ci crede: “Se cadono ancora, poi è difficile rialzarsi” Spazio Napoli

Inter al lavoro in vista della Sampdoria, tutti disponibili tranne uno! - SM Inter-News.it

L'Inter riparte dopo il Derby | tutti al lavoro! Sampdoria nel mirino ... Zazoom Blog

Quindi io dico che l’Inter non mollerà, che ci crederà fino alla fine, come è sempre stato. L’Inter ha vinto un trofeo, è in semifinale di Coppa Italia e pure in Europa può fare strada e giocarsi le s ..."Posso solo togliermi il cappello davanti ai tifosi della Samp. Non vedo l'ora che arrivi il primo gol al Ferraris e la prima vittoria in campionato da tecnico, è il minimo che ...