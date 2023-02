Insurrezione contro Dazn? La protesta degli juventini è un flop clamoros

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Un tentativo di sommossa diventato virale, ma che ha poco attecchito nella realtà. Nei giorni in cui la Corte Federale d'Appello della Figc ha penalizzato di 15 punti la classifica della Juventus, facendo sprofondare la squadra di Max Allegri ben lontana dai posti di vertice, i tifosi bianconeri hanno inondato i social di messaggi di, annunciando la volontà di disdire gli abbonamenti alle televisioni che mandano in onda il calcio italiano. In particolare è “#disdetta” l'hashtag che è più circolato sulla rete, con fantomatiche cifre di 500mila disdette da parte dei supporter della società di proprietàAgnelli-Elkann. Ma Il Fatto Quotidiano riporta numeri completamente diversi nell'articolo che approfondisce la situazione: “Fuori dalla bolla social, la realtà è un po' diversa. Le disdette registrate nelle ...