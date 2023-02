Instagram down durante il Festival di Sanremo | decine di segnalazioni da parte degli utenti | “Non si vedono le storie”

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)ha deciso di abbandonare i suoi follower proprio nel momento più importante:ildi. È da quasi un’ora che si stanno ricevendo numerosedi malfunzionamento. Gliper essere certi di non essere gli unici ad avere problemi di rete si sono riversati come sempre sull’altro social, Twitter. Qui hanno iniziato a twittare per capire quanti fossero nella stessa situazione: “Pubblico lesuper commentaree non le vede nessuno”, scrive l’influencer e comica Valeria Angione. I timori sono stati presto confermati anche dal sitodetector che sta registrando il malfunzionamento. Articolo in aggiornamento… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

A pochi minuti dall'inizio della seconda serata di Sanremo 2023, numerosi utenti italiani si sono riversati su Twitter per denunciare l'. L'hashtag #instagramdown è rapidamente andato in pole position tra i trend mentre la coincidenza del malfunzionamento con la diretta del festival ha scatenato l'ironia del popolo del ......spiegato che la trasmissione non è così semplice da presentare visto che è un continuo up and, ... ricevendo una risposta - un grazie di cuore - direttamente viada Mammucari.

