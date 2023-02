Insonnia | addio | ecco il farmaco che la cancella | come funziona

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Benedetto XVI in una missiva, scritta al suo biografo poche settimane prima della sua morte, raccontava di aver sofferto di disturbi del sonno dall'inizio del suo mandato al vertice della Chiesa cattolica nel 2005, e di essere riuscito a svolgere le sue mansioni solo grazie a «forti sonniferi», i quali però dopo un certo periodo persero di efficacia, ed il tormento del l'notturna fu appunto il motivo e la causa principale delle sue clamorose dimissioni. “Dormireun Papa” è quindi un detto desueto, che non attiene più nemmeno ai Pontefici, se è vero che oltre 10milioni di italiani, ed oltre un terzo della popolazione mondiale, passa le notti in bianco, con sintomi persistenti nell'80% dei casi. Non riuscire ad addormentarsi o svegliarsi di frequente durante la notte è una condizione che interrompe la naturale e fondamentale alternanza del ...