Decine di leoni marini morti sulle coste di Lima. Il Perù ha dichiarato che l'epidemia di(H5N1) ha causato il decesso di 585 leoni marini e 55.000 uccelli selvatici nelle ultime settimane, per cui le autorità hanno annunciato un protocollo di sorveglianza biologica. Dopo ...Notizie importanti per quanto riguarda la situazione dei pagamenti relativi ai danni indiretti legati all'epidemia diad alta patogenicità (HPAI) che ha colpito il nostro paese tra 2021 e 2022. Pochi giorni fa infatti, il Masaf ha annunciato ufficialmente che nei prossimi giorni (molto probabilmente ...

Influenza aviaria, in Perù leoni marini morti sulle spiagge - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Berna, 06.02.2023 - Nel Weinland zurighese è stato individuato il virus dell'influenza aviaria in un gruppo di cigni neri di un'azienda detentrice di animali privata. In collaborazione con le autorità ...