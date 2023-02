Infarto al bar | salvato da un infermiere «È il mio lavoro | ma che soddisfazione»

Era morto da quattro giorni, stroncato da un malore nella sua casa di Rovato. Gli amici del, preoccupati della sua assenza e delle ripetute telefonate a vuoto , hanno avvisato i parenti ......Un infermiere di 35 anni si è trovato al posto giusto nel momento giusto. E così ha salvato la vita a un 67enne, colpito da unmentre si trovava in undi Bergamo. Daniele Trucchi, impegnato nel reparto di rianimazione cardiochirurgica dell'Humanitas Gavazzeni, si è accorto di quanto stava succedendo e si è ...

Infarto al bar: si salva grazie all’intervento di un infermiere-cliente Today.it

Bergamo, 67enne ha un infarto al bar: cliente-infermiere lo salva TGCOM

Infarto al bar, al tavolo accanto c’è un infermiere che lo salva: “Ho fatto solo il mio dovere” BergamoNews.it

Dramma a Rovato, 61enne morto in casa da quattro giorni Bresciaoggi

Malore per Busca in un bar: ricoverato in Cardiologia il Resto del Carlino

Piazza Pontida. Daniele Trucchi ha praticato il massaggio cardiaco e utilizzato il defibrillatore su un uomo di 67 anni. La moglie ha pubblicato un post su Facebook: grazie, sei stato un angelo. Era i ...Salva la vita ad un signore colpito da un infarto mentre faceva colazione al bar con moglie e cognata: è accaduto a Bergamo, dove l’intervento di un infermiere 35enne è stato decisivo per le sorti di ...