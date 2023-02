Ineos - Grenadier | missione compiuta

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Come certamente sanno i milioni di persone iscritte alla newsletter a cui affido editoriali ed elucubrazioni varie, qualche tempo addietro mi ero spinto a Londra per raccontare la curiosa genesi della, progettata dal miliardario Jim Ratcliffe col dichiarato intento di ricreare in vitro l'erede spirituale (e non solo) della Land Rover Defender. Essendo le linee di montaggio in via d'avviamento, non avevo però avuto l'occasione di guidarla. Quattro mesi dopo, l'occasione si è presentata. Sempre nel Regno Unito, ma assai più a nord di Londra. Per la precisione, nella natura selvaggia delle montagne scozzesi. Prima di spiegare come va la macchina, in fuoristrada e no, ecco un veloce riassunto di quanto avevo appreso a suo tempo, ché la storia contribuisce a interpretare il prodotto. Tutto s'inizia quando JLR decide di sostituire la ...