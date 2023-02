In Francia il tasso di natalità è al minimo da 70 anni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) (Adnkronos) – Anche laè alle prese con la crisi demografica. Il leggero miglioramento del 2021, con un aumento inatteso delle nascite dopo lo shock demografico del 2020 causato dal Covid-19, è stato di breve durata. Nel 2022, le nascite sono tornate a diminuire, secondo l’ultimo rapporto demografico dell’Istituto nazionale francese di statistica e studi economici (INSEE). Inoltre, un numero di decessi superiore a quello previsto ha reso il 2022 l’anno in cui l’equilibrio naturale ha raggiunto il suo livello storico più basso. La popolazione francese ammontava a 68 milioni di abitanti il 1° gennaio 2023, in aumento solo dello 0,3%. Ildiha raggiunto unstorico che non si vedeva in più di 70. L’aspettativa di vita alla nascita è di 85,2per ...