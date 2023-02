In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Febbraio | Meloni | Salvini e Berlusconi litigano già su

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Governo IlShow per Fontana: la tregua prima del sorpasso Passerella. Gli alleati ostentano concordia, elogiano Formigoni, silurano il Rdc, negano la trattativa Stato-mafia di Lorenzo Giarelli Vespensky di Marco Travaglio Bruno Vespa fa il modesto. Dice che lui, con Zelensky, ha“solo il postino”. Il presidente ucraino voleva partecipare al Festival di Sanremo e a chi s’è rivolto? All’ambasciata italiana? Ao Crosetto o Tajani, membri del governo padrone della Rai, che sono sempre lì al telefono con lui o i suoi? No, Genova La strana gara della diga imbarazza Mr. Ansfisa (voluto da&Rixi) La ditta vincitrice e il requisito mancante di Andrea Moizo Al voto Conte, prima foto con Majorino: in Lombardia l’ombra del Lazio Il leader 5S fa tappa a Milano, ma il nodo resta ...