Impianti termici | Asia apre ufficio informazioni in via Nuzzolo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Divisionecomunica di aver aperto uninformativo in via Cosimo, 27 rivolto sia ai manutentori che ai cittadini interessati a chiedere delucidazioni rispetto al nuovo servizio svolto dall’Azienda per il rilascio del ‘bollino blu’, la certificazione obbligatoria che attesta il buono stato degli. L’sarà aperto il mercoledì mattina dalle ore 9 alle 13 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18. L'articolo proviene da Anteprima24.it.