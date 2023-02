Impallomeni | «Inter | rosa migliore da tre anni! Gestione di Inzaghi…»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Stefanovenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’, analizzando il momento dei nerazzurri dopo la vittoria nel Derby RAMMARICO – Queste le parole di: «a -13 dal Napoli? Lacomplessiva di Inzaghi, le scelte, i cambi, vivere le piccole crisi. Io do una responsabilità in generale ai rimpianti e al rammarico che deve avere questa squadra, che secondo me è la squadra più forte da tre anni. Che poi abbia vinto un solo scudetto non te lo so spiegare. Ladei momenti di Inzaghi che sono stati determinanti al fine di aver perso dei punti. Il percorso eccezionale del Napoli però e quello più o meno in linea dei nerazzurri, che però non sono abbastanza per stare al passo».-News - ...

