Immissioni in ruolo e supplenze da GPS | facciamo il punto DIRETTA Giovedì 9 febbraio alle 14 | 30

Leinsono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi ...in2023 docenti: alla fase ordinaria di scorrimento delle GaE e delle graduatorie esistenti dei concorsi si potrebbe aggiungere una fase straordinaria che prevede lo scorrimento delle ...

Immissioni in ruolo 2023 da GPS sì, ma percorso selettivo con prova finale scritta e orale. Le ipotesi Orizzonte Scuola

Procedure informatizzate immissioni in ruolo: informativa del ... FLC CGIL

Assunzioni in ruolo: non esiste pregiudizio per l'utilizzo delle GPS, ma l'Europa vuole le prove finali del percorso selettive - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Immissioni in ruolo 2023/24 infanzia e primaria: da quali graduatorie Orizzonte Scuola

Supplenze e nuove immissioni in ruolo, quale algoritmo le gestirà Novità in arrivo. RIVEDI LA DIRETTA - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Sembra ormai in dirittura d’arrivo la procedura per le immissioni in ruolo dalla I fascia GPS per i posti comuni e per i posti di sostegno. Questo significa che i docenti inseriti in I fascia GPS per ...Scuola assunzioni 2023/2024 docenti graduatoria Gps: ipotesi doppio canale, uno è quello della I fascia degli insegnanti precari ...