Immigrati tenuti nel degrado | Biancalani ancora condannato Lui fa la vittima | “Vogliono intimidirmi”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Pistoia, 8 feb — Altra mazzata per don. Il parroco della parrocchia di Vicofaro, trasformata in un centro di accoglienza improvvisato che ospita centinaia dinel più totale disinteresse per le norme igienico-sanitarie e i problemi diportati nel quartiere, è stato raggiunto dall’ennesimo decreto penale. Altra mazzata per donDue mesi di carcere con pena alternativa di seimila euro da pagare entro 10 giorni per «l’inosservanza di prescrizioni imposte dal Comune di Pistoia» presso i locali della parrocchia che accolgono gli extracomunitari, tanto coccolati dal don. È stato lo stessoa pubblicare sui social il provvedimento del tribunale di Pistoia, definendosi un perseguitato dalla legge. «Le istituzioni abbandonano le persone in strada come fossero ...