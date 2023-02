Ilary Blasi e Bastian Muller a Roma | «Lui ha dormito a casa di Totti»

(Di mercoledì 8 febbraio 2023) La relazione traprocede a gonfie vele al punto che l'imprenditore svizzero non solo sarebbe arrivato aper stare insieme alla compagna, ma i due avrebbero anche...

" Vuoi sapere se me li ha chiesti Eh, certo! Si crede. Infatti, volevo che tu mi invitassi tutte le settimane almeno guadagno ", ha detto Federico Lauri, citando il gossip circolato ...Ignazio Moser esce da single con Damante, De Palma e Lazza IRRESISTIBILI Melissa Satta e Matteo Berrettini, ecco le immagini della passione VACANZE ALL'EURe Bastian Muller, le foto della ...

Federico Fashion Style contro l'ex moglie: «Mi ha chiesto 10.000 pensa di essere Ilary Blasi» leggo.it

Federico Fashion Style sulla ex moglie: “Mi ha chiesto 10mila euro al mese, si crede Ilary Blasi” Il Fatto Quotidiano

Totti-Blasi, la «guerra dei Rolex» continua Vanity Fair Italia

Totti e Noemi, altro che crisi: guarda dove sono oggi! Corriere dello Sport

La relazione tra Ilary Blasi e Bastian Muller procede a gonfie vele al punto che l'imprenditore svizzero non solo sarebbe arrivato a Roma per stare insieme alla compagna, ma i due avrebbero ...Iodonna si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di molti giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione libera e accessibile fac ...