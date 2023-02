(Di mercoledì 8 febbraio 2023) Dalle istituzioni scolastiche alle riunioni di condonimio, dalle rappresentanze sindacali alle consulte di quartiere, sono decine ogni anno le occasioni in cui siamo (saremmo) chiamati a esprimere un. Spesso non lo facciamo, per pigrizia o scarsa informazione. Eligo Next è...

La prima reazione, quando Irene Pugliatti, Ceo di IDTechnology, dichiara che la loro piattaforma diEligo viene usata per sette votazioni ogni giorno è di incredulità: possibile che ci siano tutte queste elezioni Il fatto è che la parola "votazioni" rimanda quasi automaticamente ...... accusandola di aver aiutato il regime a falsificare i risultati deldurante la campagna per l'elezione della Duma a Mosca nel 2021. Come risponde a questa accusa È una menzogna. ...

Il voto elettronico è più democratico (ma per le politiche non va ancora bene) la Repubblica

Democrazia digitale, arriva Eligo Next: e-voting ancora più sicuro CorCom

A Nerviano la Lega "boicotta" il voto elettronico: "Alzata di mano fino ... LegnanoNews.com

Primarie online, Pd spaccato: cosa è e come funziona il voto elettronico la Repubblica

Elezioni per il rinnovo della composizione della Consulta dei ... Università Bicocca

Dalle istituzioni scolastiche alle riunioni di condonimio, dalle rappresentanze sindacali alle consulte di quartiere, sono decine ogni anno le occasioni in ...Si sono chiuse le operazioni elettorali: conferma per il presidente uscente, estromessi i primi due della lista concorrente per la questione del divieto del terzo mandato consecutivo ...